Россиянину отменили наказание за видео «Поп поет Мурку»

Суд закрыл дело россиянина, приговоренного к штрафу за публикации экстремистского характера в социальных сетях. Об этом в среду, 16 января, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Обвиняемому Ивану Барбакову вменялась статья 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, он выложил в интернет изображение Иисуса Христа, которое, согласно заключению экспертов, унижало людей еврейской национальности, а также видео со священником, исполняющим «Мурку» в трапезной храма.

В ноябре прошлого года Калининский районный суд Петербурга оштрафовал Барбакова на 300 тысяч рублей.

В начале октября 2018 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, смягчающий статью 282 об экстремизме. Предлагается отменить уголовное наказание за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя.

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