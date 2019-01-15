Неудачно пошутившего россиянина передумали сажать

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Эдуард Никитин

Петербургский суд закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении Эдуарда Никитина из-за анекдота про выборы и карикатуры про ватники. Об этом во вторник, 15 января, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Как уточняется в сообщении, такой исход объясняется отсутствием состава преступления в связи со смягчением статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ, которая вменялась обвиняемому.

В соответствии с действующим законодательством, теперь уголовная ответственность наступает лишь в случае повторного нарушения, совершенного в течение одного года.

20 августа 2018 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге начался судебный процесс над местным жителем Эдуардом Никитиным, обвиняемым в экстремизме за посты во «ВКонтакте». Эксперты усмотрели нарушение закона в шутке, где один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов, а также в карикатуре со словом «ватник».

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