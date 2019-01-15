Неудачно пошутившего россиянина передумали сажать

Петербургский суд закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении Эдуарда Никитина из-за анекдота про выборы и карикатуры про ватники. Об этом во вторник, 15 января, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Как уточняется в сообщении, такой исход объясняется отсутствием состава преступления в связи со смягчением статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ, которая вменялась обвиняемому.

В соответствии с действующим законодательством, теперь уголовная ответственность наступает лишь в случае повторного нарушения, совершенного в течение одного года.

20 августа 2018 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге начался судебный процесс над местным жителем Эдуардом Никитиным, обвиняемым в экстремизме за посты во «ВКонтакте». Эксперты усмотрели нарушение закона в шутке, где один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов, а также в карикатуре со словом «ватник».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!