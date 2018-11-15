Закон о смягчении статьи об экстремизме заработает до конца года

Закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме заработает до конца года. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщил ТАСС глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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По его словам, Госдума планирует принять пакет законопроектов в декабре.

«У нас с учетом того, что наряду с Уголовным кодексом идет Кодекс об административных правонарушениях, нам потребуется 30 дней, по закону, для рассмотрения. Соответственно, мы в декабре сможем рассмотреть его во втором, третьем чтениях, с тем, чтобы к концу года этот закон заработал уже юридически полностью», — отметил Крашенинников.

3 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отмене уголовного наказания за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя. Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже отметил, что документ призван исправить «проявления маразма» в этой области.

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