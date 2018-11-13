Депутаты порекомендовали к первому чтению инициативу Путина по статье 282

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроекты о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 12 ноября.

Комитет предложил рассмотреть проекты в первом чтении в четверг, 15 ноября.

Материалы по теме В России перестанут сажать за репосты Путин предложил смягчить статью 282. Старые дела пересмотрят

Ранее законодательную инициативу поддержал думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

3 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отмене уголовного наказания за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя. Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже отметил, что документ призван исправить «проявления маразма» в этой области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!