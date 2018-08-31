Россиянина отправили в психбольницу за мем с патриархом Кириллом

Барнаульский суд постановил отправить обвиняемого в экстремизме из-за мема с патриархом Кириллом Андрея Шашерина в психиатрическую больницу. 38-летний житель Барнаула пройдет там принудительную экспертизу. Об этом сообщает «Новая Газета».

Фигурант дела подал апелляцию на решение районного суда, но краевой суд оставил его в силе. Максимальное время нахождения в психиатрической больнице составит 90 дней, заявил Шашерин.

«Судья абсолютно незаконно сделал заседание закрытым для представителей прессы и запретил аудиозапись, потому что якобы могла быть произнесена врачебная тайна о моем психическом состоянии. У меня никогда не было нарушений в психике. У меня на руках подтверждения от психиатров из Москвы о том, что я полностью здоров», — рассказал обвиняемый.

3 августа стало известно, что Шашерин стал фигурантом уголовного дела из-за мемов, опубликованных на его странице во «ВКонтакте». Многие из них изображали священнослужителей в негативном свете. «Коммуникативная цель — дискредитация РПЦ», — признала экспертиза. Картинка с изображением патриарха Кирилла и Иисуса Христа была признана экстремистской, а Шашерина внесли в единый список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

7 августа омбудсмен по Алтайскому края похвалил работу следственных органов за рекордное число дел об экстремизме. Кроме Шашерина, в экстремизме и оскорблении чувств верующих обвиняют 23-летнюю Марию Мотузную и 19-летнего Даниила Маркина. По подозрению во враждебном отношении «к группе лиц на основании их принадлежности к евреям» был задержан 33-летний житель города Заринска Антон Ангел.

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