Российский журналист притворился женщиной и проник в запретное для мужчин кафе

Российский журналист Алексей Нимандов посетил феминистское кафе «Симона» в Санкт-Петербурге, притворившись трансгендерной девушкой. О походе в запретное для мужчин заведение он рассказал изданию «Фонтанка».

Корреспондента интересовали дневные часы работы кафе: с 11 до 19 часов оно работает как коворкинг для девушек. Мужчинам в это время попасть в заведение невозможно.

Предварительно Нимандов обратился к создательнице кафе Леде Гариной, выдав себя за трансгендера, планирующего в будущем сменить пол. В ответ Гарина уточнила, что посетитель должен «считываться как женщина».

Перед посещением журналисту пришлось переодеться в платье и нанести макияж. По его словам, никто из прохожих и посетителей кафе, даже встреченная им у входа в заведение Гарина, не сумели разоблачить его. «Мой странный голос и некоторая неуверенность не смутили никого», — заметил он.

По словам Нимандова, на феминистское направление кафе намекали только используемые хозяйками кафе феминитивы, а также специфическая деталь интерьера, — кресла в форме вульвы. Он отметил, что в целом коворкинг был скорее похож на детский центр. «Хочется просто наслаждаться тишиной и отдыхать», — отметил корреспондент.

Около семи часов вечера Нимандову пришлось покинуть заведение: на это время было назначено собрание для полиаморов. Журналист отметил, что среди участников встречи были и мужчины, которым в это время разрешено посещать кафе.

Кафе для женщин «Симона» открылось в начале февраля 2019 года. Оно создано на базе феминистской площадки «Ребра Евы». Это первое заведение формата male-free (без мужчин): мужчины могут посетить его только в рамках специальных мероприятий и только вечером.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!