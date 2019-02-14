Журналист BBC признал ролик о химатаке в Сирии фейком

Продюсер BBC Syria Риам Далати (Riam Dalati) признал кадры ролика из госпиталя сирийской Думы постановочными. Видео снимали «Белые каски» якобы после химической атаки в апреле 2018 года. О фейке журналист написал в Twitter.

По словам Далати, нападение было, но зарин не использовался — мог применяться другой газ, что подтвердят или опровергнут в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Остальное вокруг атаки создавалось для эффекта, добавил он.

«После шести месяцев расследований могу без сомнения сказать, что сцена в больнице Думы — постановочная. В госпитале смертельных случаев не было», — сказал продюсер.

Материалы по теме Бахнули! Трамп ударил по Сирии и отомстил Асаду за химическое оружие. Чем ответит Россия?

Он также отметил, что в съемке участвовал «беглый» доктор Абу Бакр Ханан, которого уличили в связях с боевиками «Джейш аль-Ислам».

В апреле СМИ сообщали, что на Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. Запад обвинил в этом президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля США выпустили по республике более ста крылатых ракет.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб. Позже ОЗХО нашла на территории Думы следы хлорина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!