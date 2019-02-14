«Би-би-си» открестилась от признаний сотрудника о постановке химатаки в Сирии

Представители «Би-би-си» считают слова продюсера Риама Далати (Riam Dalati), назвавшего ролик о химатаке в Сирии подделкой, его личным мнением. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника в корпорации, Далати выразил свое мнение о некоторых материалах, однако не отрицал факт нападения.

Ранее продюсер заявил на своей странице в Twitter, что при атаке в Сирии не использовался газ зарин. Он уточнил, что информация о смертельных случаях в больнице города Дума была недостоверной.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот инцидент «кульминацией театра абсурда». Она потребовала официальных объяснений от корпорации «Би-би-си».

В апреле 2018 года СМИ сообщили о химической атаке на сирийский город Дума. По их данным, тогда погибли мирные жители. Медиа широко распространили ролик организации «Белые каски», где были изображены врачи, спасающие людей от отравления газом. 14 апреля США нанесли ракетный удар по стране.

Сирийские власти утверждали, что не применяли химоружие. Российские дипломаты назвали атаку постановкой зарубежных спецслужб.

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