Москва призвала «Би-би-си» к ответу после признания о постановочной химатаке

Москва хочет услышать официальную позицию британской вещательной корпорации «Би-би-си» после того, как продюсер компании рассказал о постановке химатаки в сирийской Думе весной 2018 года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Кульминацией этого театра абсурда можно считать заявления британского продюсера "Би-би-си", который подтвердил, основываясь на собственных изысканиях, постановочный характер съемок при непосредственном участии деятелей их "белых касок"», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что компания активно освещала эти события, подавая их исключительно в ракурсе, выгодном для коалиции во главе с США.

Ранее 14 февраля журналист «Би-би-си» Риам Далати рассказал в Twitter, что видео последствий химической атаки в Думе — постановочное, и на самом деле не было ни жертв, ни факта использования сирийскими войсками запрещенного зарина.

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В апреле 2018 года сообщалось, что на Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. Запад обвинил в этом президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб. Позже ОЗХО нашла на территории Думы следы хлорина.

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