Журналистка попыталась найти парня без помощи интернета и потерпела фиаско

Журналистка Vice Хелен Мериэл Томас (Helen Meriel Thomas) попыталась найти себе пару без помощи интернета и приложений для знакомств. Отчет о провалившемся эксперименте она опубликовала на сайте издания.

Британка решила использовать цветные листовки с призывом провести с ней День всех влюбленных. «Давай забудем о том, что мы одиноки просто на одну ночь, сделав вид, что нравимся друг другу и купив новое белье», — сообщалось в рекламном буклете.

На каждом приглашении была пометка, что девушка проводит эксперимент. «Помоги мне написать статью! Скоро пора платить за квартиру», — оправдывалась она.

Томас начала поиски с книжного магазина. Там она прикрепила проспект к футболке и взяла в руки книги, чтобы выглядеть умной и интересной. Однако ее усилия оказались тщетными.

После закрытия лавки девушка вышла на улицу и попыталась раздать свои листовки. По ее словам, она находилась недалеко от непобедимого конкурента — парня с купонами на заказ еды. «Это шокирует, никто не взял флаер. Итак, люди в конце долгого напряженного дня были более заинтересованы в том, чтобы получить дешевое карри, чем идти на свидание со мной. Я поняла», — расстроилась журналистка.

Томас также заглянула в музыкальный магазин, однако и там не нашла себе партнера. В итоге она обратилась к компании парней, проходящих мимо. Один из них вызвался провести с ней праздник. Однако, по признанию девушки, взяв ее контакты, он так и не вышел на связь.

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