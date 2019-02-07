В сети пожаловались на сложную взрослую жизнь

На Reddit приобрел популярность тред, в котором пользователи рассказывают друг другу о том, что дается им особенно тяжело во взрослой жизни.

«К какой части взрослой жизни вы оказались абсолютно не готовы?» — спросил автор поста, пользователь под ником Wakizeki. «Собеседования на работу, которая мне не очень-то нужна», — отметил комментатор под ником CaseOfTheMondaysss, ответ которого стал самым популярным в треде. Юзер с ником Philly8181 поддержал его, добавив, что на интервью с кандидатом на вакансию особенно нелепо звучит вопрос «почему мы должны принять вас на работу?».

Автор еще одного популярного комментария признался, что оказался не готов к «огромному количеству бюрократии» во взрослой жизни. Многих отметившихся в треде чаще стали посещать мысли о приближающейся старости и смерти родственников. «Мне едва 23, и я не могу представить, что потеряю своих родителей», — написал комментатор под ником Deeggo21.

Тред оказался популярен, набрав за 12 часов более 28 тысяч лайков и 10 тысяч комментариев.

Ранее пользователи Reddit пытались узнать, какая одежда особенно привлекает девушек. Выводы оказались неоднозначными, но многих комментаторов они рассмешили.

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