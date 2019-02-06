В сети поделились секретами по привлечению внимания девушек

Пользователь Reddit под ником Brybro07 обратился к комментаторам с вопросом о том, как гарантированно привлечь внимание женщины.

«Леггинсы очень легко привлекают внимание парней. Но что надевать парням, чтобы так же легко привлечь ваше внимание?» — спросил автор поста. Один из самых популярных ответов на этот вопрос оставила пользовательница thecapitalofbulgaria. По ее мнению, «рубашки на пуговицах с закатанными рукавами выше локтя», обнажающие предплечья, — это удачный вариант для привлечения внимания.

Другая девушка в комментариях посоветовала парням подбирать «джинсы по размеру. И обувь». Последняя часть фразы вызвала множество шутливых комментариев, один из пользователей иронично отметил, что «знал, что пытаться подойти к девушкам босиком не получится».

Многие комментаторы всерьез оценили важность наручных часов, которые, по их мнению, «недооценены». Другой пользователь добавил, что хорошо сидящая футболка и серые спортивные штаны должны идти в комплекте с часами.

Один из юзеров решил подытожить итоги треда. Он отметил, что в следующий раз, когда выйдет из дома, собирается надеть «серые спортивные штаны, клетчатую рубашку с закатанными рукавами, часы на каждое запястье» и не забыть воспользоваться «одеколоном отца».

Менее чем за сутки пост набрал более 57 тысяч лайков и больше 18 тысяч комментариев.

Ранее пользователи Reddit предложили автору поста «повстречаться с мамой», после того как он опубликовал на форуме совместную с ней фотографию, где они оба были одеты в костюмы бутербродов. Реакция юзеров расстроила автора публикации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



