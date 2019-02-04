Мужчины раскрыли «секреты парней, о которых не знают девушки» на Reddit. Тред с соответствующим названием обрел популярность на сайте, собрав больше 80 тысяч одобрительных реакций.

Парни писали, что девушки даже не подозревают, как много для них значат немногочисленные комплименты, которые они им делают. «Я до сих пор помню, как одна девушка из колледжа сказала мне, что мне идет борода, когда я впервые ее отрастил», — пишет пользователь с ником 01123581321AhFuckIt, который с тех пор носит бороду постоянно.

Мужчины составили девушкам руководство по общению с ними. К примеру, они писали, что шансы получить от них желаемое гораздо выше, если сообщать об этом напрямую. «Когда мы хотим побыть одни, это не значит, что мы не хотим быть рядом с вами, а то, что мы не хотим быть рядом вообще с кем-либо», — поясняет aestusveritas.

Rabidrabitz пишет, что часто ему искренне все равно, куда он идет поесть, потому что он желает просто утолить голод, а в каком месте — ему не принципиально. Его поддержали больше девяти тысяч парней.

Мужчины подняли и более чувствительные темы: так, они признались, что многих из них постоянно одолевает беспокойство или депрессия, но они не станут распространяться об этом и наверняка будут раздражены, если кто-либо станет это обсуждать.

Участники треда также подняли тему мужских слез. Ejpusa раскрыл тайну своего отца-ветерана Второй мировой войны. Перед смертью он сказал сыну, что, умирая на войне, молодые люди всегда плачут по своим матерям и никогда — по отцам.

Обсуждение насчитывает свыше 40 тысяч комментариев. Пользователь с ником Edge_of_Circle пошутил, что в треде собралась «кучка стукачей».

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