В сети отказались издеваться над «русским в депрессии» и вернули его к жизни

Пользователи со всего мира растрогали 17-летнего россиянина, который разместил свое фото на Reddit с просьбой «прожарить» его. Посетители Reddit, обычно с энтузиазмом издевающиеся над незнакомцами, вместо насмешек ринулись писать ему слова поддержки. Запись россиянина стала самой популярной в треде RoastMe, посвященной «прожарке».

«17-летний русский с тяжелой депрессией. Дайте мне повод положить конец всему этому», — так подписал свое фото россиянин.

Вопреки традиции сабреддита, юзеры начали выражать ему поддержку. «Я не буду "жарить" тебя, но я заверну тебя в одеяло и сделаю тебе буррито. Затем я дам тебе чай. Трудно впасть в депрессию, когда ты теплый буррито. Я был на этом пути раньше, и я просто хочу, чтобы ты знал, что у тебя есть, ради чего жить. Выздоравливай, чувак», — пожелал ему evilpinkmonkey.

Участники треда начали предлагать свою помощь и захотели пообщаться с россиянином. «Скажи мне, что мы можем поговорить о жизни, о том, что тебя беспокоит и как справиться со всем этим дерьмом в жизни!» — призвал его ilikesomething.

К обсуждению подключились люди, которые также страдают от депрессии, но продолжают бороться. Они поделились своими историями и предложили помощь. Одним из самых популярных стал комментарий родителя, чей ребенок наложил на себя руки три месяца назад.

«Пожалуйста, не делай себе больно. Я знаю, что в твоей жизни есть люди, которые будут опустошены. Мой сын не знал, как много людей его любят и как нам больно с его уходом», — попросил его пользователь Dadofpsycho.

Запись россиянина собрала 54 тысячи лайков. Еще больше собрал следующий пост подростка с благодарностью пользователям ресурса (больше 79 тысяч лайков). «Спасибо за всю вашу поддержку! Это действительно согрело мое сердце — видеть, как совершенно незнакомые люди не безучастны к моей ситуации», — написал молодой человек, приложив фото, на котором он улыбается. Эта запись побила рекорд в сабреддите R/RoastMe. «Иногда грань между жизнью и самоубийством такая же тонкая, как ваши волосы», — все-таки поиронизировали посетители Reddit.

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