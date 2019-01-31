Список важных вещей для потерявшей память бабушки растрогал интернет

Пользователей сети растрогал список с напоминаниями, который взрослая дочь сделала для своей матери, страдающей деменцией. Опубликованная на Reddit фотография таблички с советами и напоминаниями для больной женщины набрала более 100 тысяч лайков.

Автор поста отметил, что табличка специально размещена в гостиной, чтобы пожилая мать всегда могла ее видеть. Список напоминает женщине с деменцией, в частности, что ее «еда оплачивается» и что «все в порядке».

Пользователи Reddit оценили поступок дочери, отмечая, что «справиться с таким сложно». Многие решили поделиться своими историями о родственниках, которые также испытывают проблемы с памятью из-за заболеваний. Один из комментаторов рассказал, что его «мама была жадной и эгоистичной», но после болезни, которая ухудшила ее память, она стала «милой». Пользователь добавил, что такие изменения пошли всем на пользу.

Многие комментаторы отметили изменения в сексуальном поведении своих родственников после того, как те стали терять память. По словам юзеров, их дедушки и бабушки стали «более активны».

Ранее в декабре 2018 года пользователи восхитились трогательным поступком американского школьника из бедной семьи. Он собрал зефир из бесплатных обедов и подарил их своей любимой учительнице.

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