Британка похвасталась гостеприимством своего деда и прославила его

Жительница Великобритании Джен Барклай (Jen Barclay) опубликовала в Twitter ролик, составленный из записей, где дед встречает ее на пороге своего дома. Видео она сопроводила признанием в любви к своему 87-летнему родственнику. Пользователи пришли в восторг от старика.

«Мой маленький дедушка, 87 лет, и он мой номер один. Я люблю его всем сердцем. И мне нравится записывать его реакции, когда я прихожу в гости. Я надеюсь, что каждый может оценить это видео», — подписала Барклай видеозапись.

Публикация стала вирусной и набрала более 600 тысяч лайков. Подписчики называли ее невероятно трогательной и вспоминали о своих старших родственниках. «Я смотрела с моей 15-летней дочерью, дедушка и бабушка которой умерли вскоре после ее рождения, и мы обе были так тронуты. Какая ты счастливая девочка. Спасибо, что поделилась», — поблагодарила Барклай пользователь Элисон Ходжсон (Alison Hodgson). «Хотела бы я сделать так со своей бабушкой. Иногда она даже подходила к двери со свежим печеньем», — сказала юзер Дара (Dara).

Некоторые подписчики заметили, как сильно дедушка радуется, когда к нему приезжает внучка, и что он неизменно ласково встречает ее. «“Привет, зайчик”. Это говорит обо всем», — восхищались они. Многих привели в восторг коллекция свитеров деда Барклай и его умение свистеть.

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