Злая шутка заставила россиянина терпеть тысячи просьб о подарках от незнакомцев

Москвич пожаловался в Twitter, что неизвестный опубликовал его телефонный номер в сети как контакт Деда Мороза. Из-за чьей-то шутки мужчину забросали просьбами о подарках.

«Хочу с вами поделиться неоднозначной ситуацией, кто-то надо мной жестко пошутил и выложил мой номер телефона в сеть с подписью Дед Мороз, теперь мне звонят и пишут круглосуточно дети со всей страны и заказывают подарки. Что делать? Как это остановить? Это не шутка. ПАМАГИТЕ», — написал юзер под ником fynchoza.

В треде пользователь выложил несколько скриншотов. В переписке дети спрашивали, настоящий ли он Дед Мороз. Некоторые удивлялись, почему у волшебника на аватарке стоит фото молодого парня.

— третий на планете (@fynchoza) 06 декабря 2018, 23:09

По словам москвича, дети постоянно пишут ему с ноября, и в его записной книжке уже около тысячи заблокированных номеров. Судя по опубликованным перепискам, многие дети ведут себя вежливо, но некоторые отличаются грубостью и злобой.

— третий на планете (@fynchoza) 06 декабря 2018, 23:25

Публикация набрала полторы тысячи лайков за несколько часов. Комментаторы утешали пользователя и делились подобными случаями из своей жизни. Одна из подписчиц рассказала, что ее номер однажды появился в объявлении о бесплатной раздаче породистых щенков. «Люди звонили, плакали, дети их плакали, умоляли отдать им. Нашла это объявление и пожаловалась администрации», — сообщила девушка.

Другой комментатор из-за чьей-то шутки «стал» арендодателем квартиры во Львове. Звонившим он решил рассказывать, что недвижимость уже сдана.

Ранее пользователь Twitter под ником Kakaya-to dich классифицировала всех мужчин, которых ей доводилось встречать в приложении Tinder. Шуточный тред быстро набрал популярность, а подписчики принялись дополнять «учебник».

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