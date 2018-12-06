Девушка придумала свою классификацию мужчин в Tinder и прославилась

Пользователь Twitter под ником Kakaya-to dich классифицировала всех мужчин, которых ей доводилось встречать в приложении Tinder. Шуточный тред быстро набрал популярность.

В своих характеристиках девушка иронически описывала профили и аватарки парней. По ее мнению, ни один из пользователей Tinder на самом деле не подходит современной женщине. «Тред про типы мужиков 25-35 лет в тиндере (без лайков и фактов, только субъективные наблюдения)», — начала описание блогер.

Первым в классификации Kakaya-to dich выступил тип «рок-звезда». Такие парни, по мнению девушки, только изображают протест, а на деле являются несамостоятельными. IT-специалисты, уверена она, не умеют общаться с женщинами, а любители спорта думают только о качалке.

Девушка также уличила многих мужчин во лжи. Она уверена, что заядлые «путешественники» на деле привирают о своей насыщенной жизни, а «бизнесмены» ничего из себя не представляют. Парни со сноубордами на аватарках вовсе не умеют кататься, а ищущих «любовь» интересует только секс. Подходящие большинству девушек мужчины, считает блогер, давно уже женаты.

Особенно осторожными следует быть с теми, кто производит впечатление интеллектуала: они скорее всего не состоялись в карьере и не отличаются привлекательностью. Также под подозрение попадают обладатели аватарок, снятых с близкого расстояния. Блогер предупредила, что такие мужчины нередко оказываются маньяками.

В качестве доказательства своей правоты девушка опубликовала скриншоты реальных профилей. Среди них оказались представители почти всех 20 предложенных ею типажей.

Подписчики пришли в восторг от шуточной классификации. Тред набрал почти 1,6 тысячи лайков. Многие девушки принялись дополнять его самостоятельно. «Есть просто с фото со своей бабой, цель присутствия в тиндере не выяснена», — написала одна из них.

Некоторые мужчины просили девушек оценить их шансы, предлагая свои фотографии. Те давали резкие оценки. В итоге автор треда призналась, что не знает, каким должен быть парень, которого она сочтет «нормальным».

Ранее пользователь Twitter под ником anton79ru запустил шуточный образовательный тред, где объяснил правила рукопожатия у мужчин. Русскоязычные юзеры принялись дополнять «учебник».

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