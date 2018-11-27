Руководство по «мужскому щупанью» насмешило пользователей сети

Пользователь Twitter под ником anton79ru запустил шуточный образовательный тред, где объяснил правила рукопожатия у мужчин. Сам автор назвал это явление «щупаньем». Русскоязычные юзеры посмеялись над шуткой и принялись дополнять «учебник».

«Сейчас будет про традицию всех нормальных мужиков щупать друг другу руки», — сообщил юзер. Он иронично отметил, что женщине пожимать руку ни в коем случае нельзя, потому что «она не мужик».

Со слов пользователя, даже если руки заняты, надо бросить все вещи, потому что оправдать отказ никак нельзя.

Поблажки даются, как пошутил anton79ru, только тем, у кого нет правой руки, либо если руки грязные.

Пользователь дал несколько советов. Например, рукопожатие с таксистом или продавцом поможет наладить контакт. Но на курорте поддаваться на «щупанье» рук нельзя: по словам юзера, это верный признак обмана.

Также anton79ru рекомендует пожимать грязные руки автослесаря, потому что он может обидеться и «наворотить чего-нибудь». А вот в вопросе врачей-урологов он не уверен.

Пользователи пришли в восторг от «учебника». Тред набрал более двух тысяч лайков за несколько часов, отдельные твиты — сотни лайков. Комментаторы задавали автору вопросы, как и в каких случаях щупать руки. «А есть какой-то стандарт, какую силу прилагать к щупанию?», — уточнил один из подписчиков.

Многие пользователи благодарили автора треда за подробные объяснения: оказалась, тема рукопожатий волнует большинство мужчин.

Некоторые юзеры решили поделиться своими переживаниями на этот счет. «Обожаю щупать руки, самый кайф, когда потные, хотя сухие тоже норм. В офисе особенно, в день по 150 раз пощупаешь, в кабинете придя, в коридоре при встрече, перед уходом еще надо в комнате всех обойти и всем пощупать», — саркастично жаловался пользователь slawa96293532.

Ранее пользователи Reddit поделились самыми ужасными провалами в своей жизни. Большинство из них были связаны с неудавшимися планами.

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