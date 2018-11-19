Флешмоб о беззаботных 1990-х заставил его создателя извиняться

Эрик Бэйли (Eric Bailey) из Чикаго попросил своих подписчиков в Twitter ответить на вопрос, что у них было в 1998 году, чего больше нет в 2018-м. Пользователей настолько заинтересовал этот вопрос, что вскоре к обсуждению подключились не только друзья американца, но и микроблогеры из разных стран.

Для затравки пример привел сам автор поста. Бэйли написал, что в 2018-м у него точно нет модема, подключающегося к интернету через телефон, девственности и способности переваривать молочные продукты.

Пользователи сразу вспомнили про игру в змейку на старых моделях Nokia.

«CD-плеер с компакт-диском Offspring в нем, каталоги Delia, плакат No Doubt, расклешенные джинсы, сотовый телефон Nokia», — написала @erinkarat.

«Все это! Nokia со Snake Game казалась настолько высокотехнологичной!» — поддерживает ее другой пользователь. «А эти сменные панели для телефона», — дополняет картину Лэни Гомез (Laney Gomez) из Аризоны.

«Надувная мебель».

«Пейджер, более горячее тело, много волос, питас в @Wendys, тако за 49 центов в Taco Bell, джинсы JNCO, портативный проигрыватель компакт-дисков, новенькая стереосистема дома, автобусы Greyhound по всей стране стоили 68 долларов или меньше, гамбургеры в "Макдоналдсе" за два доллара и меньше, идеализм, оптимизм, президентство Клинтона, лучшая музыка».

Среди самых популярных ответов также оказались «талия», «энергия», «разумный президент», «одинокие друзья». «Уровень сосков», — ответила одна из участниц обсуждения, намекнув на то, что с возрастом у нее опустилась грудь.

Некоторые вспомнили о том, что после 1998 года потеряли родных и близких, после чего автор треда начал извиняться, что его флешмоб заставил их вспомнить о грустном.

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