В сети поделились самыми странными историями из жизни влюбленных

Пользователь Reddit под ником Pleiferrm попросил других посетителей рассказать о самых странных вещах, которыми они занимались со своими вторыми половинками. Тред доступен на странице имиджборда.

Одна из комментаторов заявила, что в ее в семье есть необычная привычка: озвучивать мысли собак на разных акцентах — французском и испанском. При этом никто не знает, почему они начали так делать.

Другой юзер поведал о том, что происходило с ним и его возлюбленной в ресторане. «По какой-то причине мы решили проверить, в чьем рту помещается больше жидкости. Она наполнила свой рот большим количеством воды и начала переливать ее в мой рот, который оказался вместительнее», — поделился он.

Еще одна девушка рассказала, что «сломала» своего молодого человека, после того как они вместе начали покупать свитера для кота. «Его ребенок стал называть нашу кошку братом», — добавила посетительница Reddit.

Пользователь под ником SocialDarianism заявила, что нашла необычный способ рассмешить друзей. «Иногда мы с любимым соревнуемся в том, кто дольше будет кричать другому в открытый рот. Это похоже на странный поцелуй с открытым ртом», — пояснила она.

Другой юзер вспомнил, как высматривал машину возлюбленной на обочине шоссе «в середине ничего», так как его девушке пришлось остановиться из-за ужасной диареи.

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