Пострадавшие от порномести геи рассказали о последствиях

Журналисты издания Vice взяли интервью у четырех геев, которые пострадали от порномести. Все они проживают в Англии и Уэльсе, а их интимные снимки и видео были опубликованы в интернете без согласия, что в этих странах является противозаконным.

Жертвы рассказали, что испытали настоящий ужас из-за бывших партнеров. По словам 29-летнего Дэна, изначально он не слишком сильно переживал из-за слитых в интернет откровенных фотографий, так как на них не было видно лица. Однако мужчину смутили комментарии под постом: многочисленные пользователи были убеждены, что он сам выложил интимные снимки в сеть.

Другой представитель ЛГБТ-сообщества, 34-летний Аарон не на шутку перепугался, когда узнал о действиях бывшего партнера. «У меня было около десяти сообщений от людей, с которыми я общаюсь. Они писали, что обо мне сделали тред на сайте — и я мгновенно начал паниковать и испытывать тревогу», — заявил Аарон.

Жертва порномести по имени Дэнни рассказал, что происшествие заставило его чувствовать себя сознательнее в отношениях. «Хотя у всех есть прошлое, никто не ожидает, что оно станет таким публичным», — отметил Дэнни. Он рассказал, что срочно связался с администрацией сайта, чтобы модераторы удалили снимки.

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35-летний Джай удивился, когда обнаружил свои фотографии на сомнительном ресурсе. Это заставило его задаться вопросом, причастны ли к ситуации знакомые, с которыми он регулярно общается. «Вы не понимаете, насколько жуткими могут быть люди, пока не столкнетесь с доказательствами», — прокомментировал Джай.

Аарон и Дэн отметили, что инцидент повлиял на их самоцензуру. Обе жертвы пообещали себе никогда не отправлять интимные фотографии другим людям в будущем. При этом Джай заявил, что не прекратит снимать себя и делиться откровенными изображениями даже после инцидента.

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