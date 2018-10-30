В сети раскрыли действенные способы существенно сэкономить деньги

Пользователи Reddit поделились полезными лайфхаками, позволяющими существенно сэкономить средства. Юзеры из разных стран рассказали, какие лазейки они используют для того, чтобы купить что-то дешевле или получить это бесплатно.

Пользователи вспомнили, как обманывали систему промо- и QR-кодов, благодаря чему получали неограниченный запас еды в Papa John's, Domino's и «Макдоналдсе». Юзер с ником The Drunken Okie пишет, что еще в 2013 году раскусил приуроченную к Супербоулу игру Papa John's. Нужно было угадать сторону монеты, победитель получал купон на бесплатную пиццу. «Я создал больше 60 почтовых аккаунтов. С половины из них проголосовал за орла, а с другой половины — за решку. В итоге ел бесплатно в течение шести недель», — вспоминает счастливчик.

«Да, я проделывал подобное с различными рекламными акциями. У меня есть куча доменов для работы, поэтому я могу просто создать столько писем, сколько захочу, которые также будут отображаться как действительные служебные адреса», — подтверждает действенность схемы Sparcrypt.

Ради бесплатной пиццы некоторые идут на ухищрения посложнее. Graysonkelly установил клавиатурный менеджер, который позволял одновременно вводить шесть кодов на сайте Domino's. По условиям акции, бесплатную пиццу получает тот, кто за три секунды введет столько кодов, сколько сможет. В то время, как некоторые не успевали ввести и один, Graysonkelly удавалось ввести сразу шесть.

Посетители Reddit также поделились способами, как грамотно пользоваться акциями в магазине. Сразу несколько человек рассказали, как удачно воспользовались кодами внутри упаковок, позволяющими выиграть еще один продукт. Oceanlablover вспомнил, что даже навлек на себя гнев продавца, когда один за одним выигрывал шоколадные батончики KitKat и Mars.

«Я купил один, выиграл, вернулся в магазин, получил второй бесплатный, снова выиграл, управляющий магазина немного разозлился, но дал мне еще один. Я снова выиграл, он кричит, что я его обманываю. А я ему: "Приятель, я только что открыл его перед вами"», — возмущается мужчина.

Некоторые вспомнили, как обманывали вендинговые автоматы. «У нас в колледже был автомат с напитками, где сок стоит 75 центов. Прямо там можно было разменять бумажные деньги мелочью. И если ты засовывал бумажный доллар, то получал пять монет по 0,25 доллара. В итоге в пару месяцев у меня каждый день был бесплатный сок, пока они не устранили неисправность», — признается mstibbs13.

Брат одного из пользователей Reddit не платил в университете за парковку, обнаружив лазейку в системе платежей. Автоматы на парковке тогда только начали принимать банковские карты, однако операции производились с задержкой — все транзации проводили раз в месяц. «Мой брат оформлял себе предоплаченную подарочную карту, у которой нельзя проверить доступный баланс, ее номер записывали на парковке, а он использовал деньги по своему усмотрению. В конце месяца карту, конечно, вносили в черный список, но брат уже оформлял новую карту», — отмечает el_muerte17, подчеркивая, что за время учебы его брат сэкономил на парковке 2,5 тысячи долларов.

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