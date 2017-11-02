Журналистка предложила способ сэкономить на старость и попала под шквал критики

Редактор американского канала NBC и эксперт по финансовым вопросам Джин Чацки (Jean Chatzky) возмутила пользователей Twitter рекомендациями о том, сколько денег каждый человек должен сэкономить и какую сумму накопить к 30 и 60 годам. За день под твитом журналистки оставили больше тысячи комментариев. Об этом пишет News.com.au.

«К моменту, когда вам исполнится 30 лет, вы должны стремиться накопить сумму, равную вашему годовому доходу, и отложить ее до выхода на пенсию. В 40 лет вы должны иметь в запасе сумму, равную трем годовым доходам. В 50 лет — шесть годовых доходов, в 60 лет — восемь, а к пенсии накопить десять годовых доходов» — посоветовала Чацки.

В ответ на рекомендации эксперт получила шквал комментариев от раздраженных пользователей, которые поспешили дополнить твит Чацки остроумным уточнением или посмеяться над привычкой типичных американцев тратить деньги на кофе и еду в общепите вместо того, чтобы готовить самостоятельно.

«Если бы вы приносили кофе с собой из дома, а не отправлялись за порцией в Starbucks, то смогли выполнить этот план» — отметила блогерша с ником @a_frances34.

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«Как мы знаем, планирование приемов пищи и приготовление обедов на неделю вперед в воскресенье вечером гарантируют выход на пенсию в 60 лет» — ответила ей @nandelabra.

Девушка с аккаунтом @TechnicolorKim попросила у Джин Чацки еще один совет, попутно высмеяв поколение миллениалов, готовых вкладывать средства в бесперспективные проекты, а не думать о старости: «Мне около 30 лет и я снова собираюсь снимать пост-док-фильм. Правильно ли я поступаю?»

Срок наступления пенсионного возраста в США зависит от года рождения. Американцы и американки, появившиеся на свет до 1937 года, выходят на пенсию в 65 лет. Родившиеся позднее и до 1955 года имеют право выйти на заслуженный отдых в 66 лет. А мужчины и женщины, которые родились в 1960-х годах начнут получать пенсию с 67 лет. Повышение пенсионного возраста в Соединенных Штатах вызвано стабильным ростом продолжительностью жизни.