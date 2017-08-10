Эксперт указал на финансовую безграмотность юристов «Системы»

Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Системе» в привлечении аудитора Deloitte Наталии Головкиной в качестве третьего лица в рамках дела по иску «Роснефти». При этом представители ответчика публично фактически признались в финансовой безграмотности, заявив, что без посторонней помощи не способны разобраться в финансовых показателях АФК.

«Мы юристы, а не финансисты, нам не хватает специальных знаний, и для определения, есть убытки или нет, нужен специалист», — так аргументировал ходатайство о привлечении аудитора Deloitte представитель «Системы» в суде Андрей Тимчук.

Представитель «Роснефти» в суде возразил против привлечения аудитора к рассмотрению дела. «Убытки, причиненные обществом, могут быть не отражены в отчетности», — заявил он.

Именно тот факт, что Головкина аудировала «Башнефть» не позволяет ей участвовать в суде, пояснил юрист, напомнив, что Deloitte, кроме всего прочего, аудировала и АФК.

«Заявления юристов АФК о привлечении специалистов к оценке финансовых показателей "Башнефти" по итогам ее реорганизации — это еще один из многочисленных способов затянуть судебный процесс, а также демонстрация собственной некомпетентности», — сказал «Ленте.ру» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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По его мнению, представители «Системы» в суде «играют в процессуальные игры, не вникая в существо проблем иска». «Налицо абсолютное непонимание своей юридической позиции и того, что происходит в суде. По их словам, исправить ситуацию не помогают даже нанятые АФК крупнейшие юридические фирмы, количество представителей которых увеличивается от заседания к заседанию» — отметил Бондаренко.

По его словам, создается впечатление, что суд для «Системы» своего рода площадка для шоу. В этом могли убедиться присутствовавшие во вторник на заседании суда. Они стали свидетелем почти театральной сцены: «Не понимаю, что происходит», — реплика представителя АФК Елены Деминой. «Судебное заседание идет», — ответ судьи Ирины Нурисламовой.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия.