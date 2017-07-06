В ЦБ предсказали массовое распространение роботов-финансистов

Через пять лет большинство россиян будут иметь своих роботов-консультантов, которые помогут ориентироваться на финансовом рынке. Об этом в ходе прямой трансляции на странице Банка России в Facebook рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По его мнению, со временем рост частных инвесторов в России станет неизбежным. «Я верю в диджитализацию финансового рынка, в появление роботизированных советников на финансовом рынке, поэтому большинство граждан России через пять лет будут иметь такого робота — индивидуального инвестиционного консультанта», — заявил Швецов. Инвестиции с участием роботов станут более осмысленными и в итоге вырастет число людей, которые которые заинтересованы во вложениях собственных средств на рынке.

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Кроме того, первый зампред ЦБ сказал, что из-за отсутствия большого числа игроков на финансовом рынке банки занижают ставки по вкладам. «Если бы наши граждане обладали большим опытом и знаниями работы на финансовом рынке, гораздо большее количество людей сегодня имело бы в своих портфелях не вклады в банках, а государственные ценные бумаги, в том числе "народные" ОФЗ, потому что при том же уровне риска доходность по ним гораздо больше», — отметил он.

В июле 2016 года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий. По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, через три-пять лет традиционная банковская система радикально изменится из-за инновационных технологий.