Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф заявил о планах кредитной организации сократить штат на 13,8 процента 2025 году. Об этом сообщает Rambler News Service. По его словам, Сбербанк в его будущем виде будет значительно меньше по численности.

«У нас сегодня 325 тысяч по всему миру, я думаю, 280 тысяч, может быть, это тот ориентир, который может быть к 2025 году», — сказал он. При этом он отметил, что структура занятости сотрудников Сбербанка изменится принципиально.

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«Для нас принципиально важны процессы, связанные с образованием, переобучением и предоставлением каждому нашему сотруднику возможности получить новую специальность», — подчеркнул Греф.

В начале мая стало известно, что число офисов банковского обслуживания Сбербанка по состоянию на 1 мая 2017 года составило 14 826 подразделений по сравнению с 16 174 офисами годом ранее. Таким образом, число отделений стало меньше на 1,3 тысячи.

