Сбербанк за год сократил 1,3 тысячи отделений

Число офисов банковского обслуживания Сбербанка по состоянию на 1 мая 2017 года составило 14 826 подразделений по сравнению с 16 174 офисами годом ранее. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на отчетность банка. Таким образом, офисов очного обслуживания клиентов стало меньше на 1,3 тысячи.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в декабре прошлого года в ходе прямой линии с сотрудниками, что сеть офисов рано или поздно будет сокращаться.

В то же время в конце декабря Греф отмечал, что потребительские привычки, особенно у людей старше 40 лет, меняются медленно. Поэтому, полагает он, от 50 до 70 процентов сети банку придется сохранять и через пять лет, а может быть, и дольше.

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Сбербанк экспериментирует с новыми технологиями, обучением искусственного интеллекта и анализом больших данных. Таким образом, кредитная организация намерена выстроить персональную работу с каждым клиентом и повысить лояльность своих пользователей. Греф обещал, что через пять лет 80 процентов решений в кредитной организации смогут приниматься с помощью искусственного интеллекта.