Греф купил «народные облигации»

Глава Сбербанка Герман Греф приобрел «народные облигации» первого выпуска. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

«Председатель правления Сбербанка, который ранее обещал приобрести бумаги данного выпуска, подал сегодня утром заявку в отделении центрального офиса на Вавилова, 19», — отметили там.

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В 15:00 мск заявки подали 600 клиентов. Общий объем продаж составляет 487 миллионов рублей, средний размер заявки — 0,8 миллиона рублей, сообщили в Сбербанке.

«В отделениях "Сбербанк-премьер", где можно оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций, наблюдается оживленный спрос со стороны клиентов», — указал представитель финансовой организации.

26 апреля стартовала продажа дебютного выпуска ОФЗ для населения. Сбербанк предлагает ценные бумаги в московских офисах «Сбербанк-премьер», ВТБ 24 — в офисах «Привилегия» и Private Banking.

Днем ранее в Минфине заявили, что условия выпуска «народных облигаций» являются щедрыми. Ведомство намерено обеспечить доходность на 0,5 процентных пункта выше классических трехлетних ОФЗ — 8,5 процента годовых.