Российские банки открыли продажу «народных облигаций»

Сбербанк и ВТБ 24 начали продавать физлицам облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом в среду, 26 апреля, сообщает Rambler News Service.

Как указывает агентство, приобрести «народные облигации» можно не во всех отделениях финансовых организаций. Сбербанк предлагает ОФЗ для населения в московских офисах «Сбербанк-премьер», ВТБ 24 — также в ограниченном числе филиалов.

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«Ограничение по сумме у нас: минимальное приобретение — 30 штук по номинальной стоимости 30 тысяч рублей, максимальное — по номинальной стоимости 15 тысяч штук, это 15 миллионов рублей. То есть номинальная стоимость [одной облигации] — это тысяча рублей», — сообщили RNS в ВТБ 24.

25 апреля глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что условия дебютного выпуска ОФЗ для физических лиц являются щедрыми. Ведомство намерено обеспечить доходность на 0,5 процентных пункта выше классических трехлетних ОФЗ — 8,5 процента годовых.

В феврале глава Минфина Антон Силуанов выразил надежду на то, что россияне будут покупать облигации на средства, не лежащие на банковских депозитах. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», — говорил он.