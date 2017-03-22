Минфин попробует продать облигации небогатым россиянам без знания рынка

Целевой аудиторией при продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения станут граждане с достатком ниже среднего. Об этом в среду, 22 марта, сообщил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский, передает Rambler News Service.

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«Целевая аудитория у нас — граждане с достатком ниже среднего, не владеющие финансовой теорией, не владеющие глубокими знаниями и пониманием функционирования финансового рынка. Поэтому то, что мы планируем в самое ближайшее время предложить, это специально разработанные ценные бумаги для физических лиц с ограниченным уровнем риска», — приводит агентство его слова.

«Народные облигации» не являются инструментом пополнения бюджета, заявил, в свою очередь, замглавы Минфина Сергей Сторчак.

«Мы никогда не ставили перед собой [цель] расценивать продажу населению облигаций федерального займа как фискальную функцию. Об этом говорят те объемы, которые планируются к размещению в текущем году, — это не более 30 миллиардов рублей. Поверьте на слово, фискальной нагрузки у этого инструмента нет», — сказал чиновник.

ОФЗ для населения планируется выпустить в апреле 2017 года. Агентами размещения ценных бумаг станут Сбербанк и ВТБ 24. В феврале министр финансов Антон Силуанов выразил надежду на то, что россияне будут покупать облигации на средства, не лежащие на банковских депозитах. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые "деньги из-под подушек"», — говорил он.