Доход от «народных облигаций» освободят от налогов

Купонный доход по облигациям федерального займа (ОФЗ) для населения, которые будут выпущены министерством финансов в апреле 2017 года, не будет облагаться подоходным налогом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Правительство планирует в апреле впервые за последние четверть века выпустить ОФЗ для физических лиц. Ожидается, что доходность этих бумаг будет выше, чем у банковских депозитов, и составит 8,5 процента годовых.

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Министр финансов Антон Силуанов говорил, что объем вложений для каждого инвестора может составить от 30 тысяч до 25 миллионов рублей в одном выпуске. Объем размещений в текущем году составит 20 миллиардов рублей, но в случае повышенного спроса может быть увеличен.

Срок обращения одного выпуска ОФЗ составит три года. Эмиссию планируется проводить каждые полгода.

27 февраля Силуанов понадеялся на то, что россияне купят облигации на средства, которые не лежат на банковских депозитах. По его словам, население могло бы прокредитовать государство на так называемые деньги из-под подушек.

Купонный доход по другим видам облигаций облагается подоходным налогом. Финансовые власти планируют освободить и их от дополнительных платежей.