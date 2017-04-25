Минфин назвал щедрыми условия первого выпуска «народных облигаций»

Условия дебютного выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц являются щедрыми. В течение года не исключены и другие выпуски ОФЗ, но ставки по ним уже вряд ли будут такими же привлекательными. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский, сообщает Reuters.

Ведомство намерено обеспечить доходность на 0,5 процентных пункта выше классических трехлетних ОФЗ. В качестве ориентира назван уровень 8,5 процента годовых при доходности трехлетнего выпуска классических облигаций в восемь процентов годовых. «И я хочу подчеркнуть, что такие достаточно щедрые условия связаны с тем, что это первый, дебютный выпуск. А в дальнейшем мы вряд ли будем проявлять такую щедрость, это нагрузка на бюджет», — сказал Вышковский.

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Продажи ОФЗ для россиян стартуют с 26 апреля в отделениях Сбербанка и ВТБ 24. Объем выпуска составит 15 миллиардов рублей, номинальная стоимость одной облигации — одна тысяча рублей. Ставка первого купона составит 7,5 процента годовых, по второму — 8 процентов, по третьему — 8,5 процента, по четвертому — 9 процентов, по пятому — 10 процентов, по шестому — 10,5 процента годовых.

В феврале глава финансового ведомства Антон Силуанов выразил надежду на то, что россияне будут покупать облигации на средства, не лежащие на банковских депозитах. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», — говорил он.