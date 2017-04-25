Минфин объявил о старте продаж «народных облигаций» с 26 апреля

Продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для россиян стартуют с 26 апреля в отделениях Сбербанка и ВТБ 24. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Объем выпуска составит 15 миллиардов рублей, номинальная стоимость одной облигации — одна тысяча рублей. Размещение закончится 25 октября 2017 года, отмечается в сообщении.

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Ставка по первому купону составит 7,5 процента годовых, по второму — 8 процентов, по третьему — 8,5 процента, по четвертому — 9 процентов, по пятому — 10 процентов, по шестому — 10,5 процента годовых. Каждый желающий приобрести ОФЗ может купить от 30 до 15 000 штук.

14 апреля Минфин запустил рекламно-просветительскую кампанию, в которой рассказывается о преимуществах «народных облигаций».

В марте в финансовом ведомстве отмечали, что целевой аудиторией для новых ОФЗ станут люди с достатком ниже среднего, не владеющие глубокими знаниями и пониманием функционирования финансового рынка.

В феврале глава Минфина Антон Силуанов выразил надежду на то, что россияне будут покупать облигации на средства, не лежащие на банковских депозитах. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», — говорил он.