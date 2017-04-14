Выпуск «народных облигаций» перенесут из-за бюрократических процедур

Старт продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения может быть перенесен с 18 на 26 апреля. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деталями выпуска ценных бумаг.

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По словам собеседника агентства, начать процесс вовремя мешают «бюрократические процедуры».

Ранее 14 апреля Минфин запустил рекламно-просветительскую кампанию, в которой рассказывается о преимуществах «народных облигаций». Ее планировалось начать 10 апреля. Кроме того, замминистра финансов России Сергей Сторчак заявлял, что выпуск ОФЗ для населения начнется после 17 апреля. «После нескольких дней более активной пропагандистской кампании банки начнут продажу», — говорил чиновник.

22 марта директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский отмечал, что целевой аудиторией для новых ОФЗ станут люди с достатком ниже среднего, не владеющие глубокими знаниями и пониманием функционирования финансового рынка.

В феврале министр финансов Антон Силуанов выразил надежду на то, что россияне будут покупать облигации на средства, не лежащие на банковских депозитах. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые "деньги из-под подушек"», — говорил он.

Ценные бумаги можно будет приобрести в Сбербанке и ВТБ 24.