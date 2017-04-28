Старшим вице-президентом Сбербанка стала бывший советник Шойгу

Директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка в должности старшего вице-президента назначена Татьяна Завьялова. Об этом в пятницу, 28 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Переход на управление по принципу agile требует от нас в том числе максимально креативной работы в маркетинге. Татьяна усилит нашу команду и поможет вывести коммуникации Сбербанка на новый уровень», — прокомментировал президент кредитной организации Герман Греф.

Завьялова работала в Минобороны с 2010 года. Она занимала пост советника по взаимодействию с госструктурами и общественными организациями при Анатолии Сердюкове, а затем — при Сергее Шойгу.

До перехода в министерство она работала советником во ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и Минкомсвязи.

Пост старшего вице-президента — директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка стал вакантным в конце декабря 2016 года после ухода Светланы Миронюк, бывшего главного редактора РИА Новости.