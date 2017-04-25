Стало известно о переходе советника Шойгу Татьяны Завьяловой в Сбербанк

Советник министра обороны РФ Татьяна Завьялова перейдет на работу в Сбербанк. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к банку, и на знакомого Завьяловой.

Издание пишет, что она может занять пост старшего вице-президента — директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. По словам одного из собеседников, ее кандидатуру могут одобрить к конце, апреля, другой источник утверждает, что выход Завьяловой на новое место работы намечен на 2 мая.

В Сбербанке и министерстве обороны РФ от комментариев воздержались.

Татьяна Завьялова пришла в военное ведомство в 2010 году на должность советника по взаимодействию с государственными структурами и общественными организациями министра Анатолия Сердюкова. Эти же обязанности она выполняет при нынешнем главе Минобороны Сергее Шойгу.

Пост старшего вице-президента — директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка стал вакантным в конце декабря 2016 года после ухода Светланы Миронюк. По данным «Ъ», банк объявил открытый конкурс на замещение этой должности, и одна из заявок поступила от Татьяны Завьяловой.