Сбербанк восстановил обслуживание карт Visa

Работа сервисов Сбербанка полностью восстановлена, на текущий момент никаких технических проблем не наблюдается. Соответствующая информация содержится в официальном Twitter кредитной организации.

«На текущий момент обслуживание карт полностью восстановлено», — говорится в сообщении банка. Там также отметили, что некоторое время наблюдались проблемы с работой карт международной платежной системы Visa.

Некоторое время наблюдались технические проблемы в работе банковских карт VISA. На текущий момент обслуживание карт полностью восстановлено — Сбербанк для СМИ (@SberbankMedia) 24 апреля 2017 г.

Ранее в понедельник, 24 апреля, клиенты финансовой организации жаловались в соцсетях на то, что не могут снять деньги в банкоматах и оплатить покупки с помощью карт Visa.