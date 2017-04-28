Сбербанк с 1 мая снизит ставки по потребкредитам

Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всем рублевым потребительским кредитам. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

«Снижение составляет до четырех процентных пунктов от действующих на текущий момент ставок», — отметили в банке. Минимальная ставка по кредиту под поручительство физлиц будет составлять 12,9 процента годовых, без обеспечения — 13,9.

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«Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору», — подчеркнули в кредитной организации.

Сбербанк с 20 марта снизил ставки по военной ипотеке на приобретение готового или строящегося жилья.

В феврале кредитная организация также снижала ставки по рублевым потребительским кредитам.