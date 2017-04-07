Сбербанк в первом квартале увеличил прибыль в полтора раза

Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2017 года по РСБУ выросла в полтора раза — до 155 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила пресс-служба крупнейшей российской кредитной организации.

В марте банк получил 50,4 миллиарда рублей чистой прибыли против 40,7 миллиарда рублей за аналогичный период 2016 года.

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Чистый процентный доход увеличился относительно первого квартала 2016 года на четыре процента и составил 281,1 миллиарда рублей. «Положительное влияние на чистый процентный доход оказало снижение процентных ставок по привлеченным вкладам, а также сокращение остатка средств юридических лиц», — отмечается в сообщении.

Активы Сбербанка в марте сократились на 1,2 процента — до 21,3 триллиона рублей за счет переоценки валютной составляющей в результате укрепления рубля. «Этот же фактор повлиял на динамику кредитного портфеля корпоративных клиентов, который за месяц сократился на 1,7 процента — до 10,9 триллиона рублей», — указывается в материалах банка.

По данным ЦБ, российские банки в январе-феврале нынешнего года увеличили прибыль в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 212 миллиардов рублей.

В 2016 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО увеличилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 541,9 миллиарда рублей.

Российские банки в 2016 году увеличили прибыль почти в пять раз — до 930 миллиардов рублей. В 2015 году российские банки заработали 192 миллиарда рублей, в 2014 году — 589 миллиардов рублей.