Прибыль российских банков подскочила в 2,5 раза с начала года

Российские банки в январе-феврале нынешнего года увеличили прибыль в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 212 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 14 марта, сообщается в материалах ЦБ.

В феврале кредитные организации получили 98 миллиардов рублей прибыли, что в два раза превышает показатель за аналогичный месяц 2016 года, отмечает Банк России.

Материалы по теме На плечах гигантов Прибыль банков рухнула в три раза, но осталась в плюсе из-за крупных игроков

Кредитование нефинансовых организаций за февраль снизилось на 1,9 процента, физических лиц — увеличилось на 0,2 процента. Объем просроченной задолженности в прошедшем месяце увеличился по корпоративному портфелю на один процент, а по розничному — на 1,1 процента.

13 марта генеральный директор Аналитического кредитно-рейтингового агентства Екатерина Трофимова заявила, что основной проблемой российского банковского сектора является «раздутость» и «нереальность» капитала.

В январе прибыль отечественных кредитных организаций поднялась более чем в 3,5 раза до 114 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российские банки в 2016 году увеличили прибыль почти в пять раз — до 930 миллиардов рублей. В 2015 году российские банки заработали 192 миллиарда рублей, в 2014 году — 589 миллиардов рублей.