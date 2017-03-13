«Раздутость» капитала объявили главной проблемой российских банков

Основной проблемой российского банковского сектора является «раздутость» и «нереальность» капитала. Об этом в рамках Недели российского бизнеса заявила генеральный директор Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова, передает Rambler News Service.

«Как важнейшей проблемой российской экономики является низкий уровень благосостояния населения, низкий уровень доходов населения, низкий уровень рентабельности предприятий, так и в банковской системе проблема недостатка капитала, зачастую его раздутости и нереальности, является ключевой», — заявила Трофимова на выступлении. Также она поделилась информацией о том, что в 2017 году ожидается рост кредитования, в основном ипотечного.

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Недостаток капитала, по мнению Трофимовой, приводит к наращиванию «схемных» операций. Отсутствие капитала в банках является причиной увеличения нереальных и проблемных активов. «Ключевая роль вычистки банковской системы остается за регулятором, — заключила директор АКРА.

В августе 2016 года руководитель Главной инспекции ЦБ Владимир Сафронов назвал три проблемы российских банков. В список вошли кредитование своих же собственников, завышение стоимости активов и фиктивная капитализация. За два последних года в России закрылся каждый четвертый банк, на финансовое оздоровление остальных было затрачено около триллиона рублей, сообщил он.