Женщина рассказала о странной привычке принимать ванну и стала посмешищем

Женщина под ником MumGoneCrazy поразила пользователей форума Mumsnet своей привычкой есть десерты во время приема ванны.

«Муж считает это странным, но я правда с наслаждением ем слоеный торт, когда лежу в горячей ванне с пеной», — написала MumGoneCrazy.

Многие посетители форума пришли в ужас, узнав о необычной привычке женщины. Они заявили, что никогда не думали о еде в таком контексте.

«Гм, крошки в пене. Нет, спасибо!» — написал один из пользователей сети. «Неет, гадость. Стакан или кружку чего-нибудь можно, но еду? Фу», — поделился мыслями другой комментатор.

Нашлись и те, кто поддержал женщину. Некоторые посетители Mumsnet отметили, что им понравилась идея и когда-нибудь они обязательно попробуют съесть десерт, принимая ванну.

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