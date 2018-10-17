Скупой отец отказался платить за костюм сына и выставил себя посмешищем

Американца подняли на смех после того, как он попытался заказать костюм трансформера для своего сына на Хэллоуин. Историей поделился пользователь Imgur под ником Ashontez, у которого свой бизнес по изготовлению различных товаров на 3D-принтере.

К предпринимателю обратился мужчина, увидевший рекламное объявление в соцсетях. Он попросил распечатать костюм Оптимуса Прайма — одного из главных персонажей серии фильмов «Трансформеры». Ashontez сказал, что готов взяться за работу, и попросил готовые 3D-модели для распечатки либо дополнительную плату — 25 долларов в час (1,6 тысячи рублей).

«25 баксов в час? Да ты на хрен спятил. Ты думаешь, кто-то заплатит тебе такую сумму? Все, что тебе нужно будет делать — сидеть за компьютером», — написал разъяренный потребитель. Позднее он добавил, что не собирается платить за модели.

Бизнесмен сказал, что без этого костюм распечатать не получится. Он также подсчитал, что за итоговую работу придется заплатить в районе тысячи долларов (65,3 тысячи рублей). Такая сумма привела его собеседника в бешенство. Он несколько раз обматерил предпринимателя и даже начал ему угрожать.

«Кусок дерьма! Я расскажу всем, какой ты мошенник, и у тебя никогда впредь не будет бизнеса», — заявил недовольный клиент.

В комментариях к посту Ashontez подробно расписал, откуда взялась такая серьезная сумма за костюм. На его изготовление ушло бы не менее 312 часов, кроме того, бизнесмену пришлось бы самому разрабатывать 3D-модель и закупать материалы.

Посетители Imgur посмеялись над отцом ребенка и его умением общаться с исполнителем. Некоторые пошутили, что Ashontez пора попрощаться с бизнесом, ведь мужчина угрожал вполне обоснованно.

«Кто, черт возьми, позволяет этим людям пользоваться смартфоном», — написал один из комментаторов.

Ранее в сети распекли мужчину, который пытался заказать собственный портрет по скидке. Он уверял, что его сын болен раком, поэтому художник обязан взять с него меньше денег.

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