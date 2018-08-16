Мужчина украл у бывшей девушки унитаз и стал посмешищем

Девушка под ником shelblikadoo рассказала, что ее бывший парень после ссоры унес вместе с собой унитаз. Об этом она написала на имиджборде Reddit.

«Вчера я рассталась с парнем. Пока я спала, он разобрал и украл мой туалет», — заявила shelblikadoo, приложив фотографию дыры в полу в качестве доказательства.

В комментариях жертва подробно рассказала о произошедшем. Однажды в ее съемной квартире сломался туалет. Девушка решила позвонить домовладельцам и попросить их починить санузел, однако ее парень сделал ремонт сам, так как работал водопроводчиком.

По словам shelblikadoo, позже ее молодой человек припоминал починку унитаза при каждой ссоре. Он говорил, что вложил много денег в этот туалет, поэтому его возлюбленная не имеет права ему грубить.

Спустя несколько месяцев девушка решила разорвать отношения, однако реакция мужчины была неоднозначная. «Я заберу гребаный туалет», — такую фразу он произнес сразу после того, как узнал о расставании.

Пост девушки набрал более 75 тысяч одобрений за сутки. Пользователи Reddit посмеялись над поведением укравшего туалет мужчины.

«Это охрененно смешно. Мне очень жаль из-за расставания и потери туалета, но это так тупо, что даже забавно», — написал один из комментаторов. «Наверное, туалет был единственным, кто смог смириться с его дерьмом», — пошутил другой.

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