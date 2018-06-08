53-летний женоненавистник прорекламировал в сети одиночество и стал посмешищем

Пользователи Twitter посмеялись над канадцем, который продвигал в качестве рекламной публикации свой твит об одиночестве. Мужчина жаловался на несерьезность женщин и свою невостребованность у противоположного пола.

На странное промо обратила внимание пользователь под ником eponawest. Девушка опубликовала в своем профиле скрин поста некоего Джорджа Инсейлеса (George Insailes): «Женщины всегда говорят "никаких игр", но все равно играют в них. Мне 53 года, и у меня никогда не было возлюбленной. Все годы моей жизни, кроме двух, я провел в одном доме. У меня в прошлом было много женщин, которые знали, что я за серьезные отношения. И бросали меня. Никому нет дела!» — писал он.

Девушку смутила пометка «рекламная публикация», которой сопровождался пост. «Джордж, почему ты продвигаешь это?» — прокомментировала она.

Твит собрал более 15 тысяч лайков. В комментариях юзеры обсуждали возможные причины такого поступка. «Я видел, как парни пытаются использовать сочувствие, чтобы заставить девушек обратить на них внимание, но это другой уровень. Продвигать — это забить на то, что ты в западне, и двигаться вперед. Чувак, наверное, на грани», — предположил комментатор. «Он ищет серьезную девушку, оставьте его», — пошутил другой.

Одна из подписчиц поделилась скринами переписки с Инсейлесом: он обратился к ней, забросав странными предложениями. К примеру, он писал, что воображает их вдвоем в даркнете. Также в его сообщениях часто проскакивали длинные рассуждения о разных людях и явлениях, похожие на бред: мужчина называл Деми Ловато роковой женщиной, отвергшей его любовь. Когда девушка отказала ему, он стал настаивать на удалении переписки.

В комментариях его окрестили сумасшедшим. «Боже, ты проникла глубоко в темный разум короля старых девственников», — прокомментировала ситуацию eponawest.

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