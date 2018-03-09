Британец потребовал возврата потраченных на девушку денег и стал посмешищем

Британец решил вернуть деньги, потраченные на свидании с девушкой, после того как понял, что она ему не подходит. Переписку с ним она выложила на Reddit.

После свидания мужчина прислал девушке сообщение о том, что она «не его тип» и встреча ему не понравилась. Он выставил ей счет за выпитый алкоголь и прислал банковские реквизиты для перевода средств.

«Я заплатил 8,30 фунтов за твой напиток (почти 650 рублей — прим. «Ленты.ру»). Я думал, что ты захочешь обычную выпивку. Я заплатил за свою 1,75 (около 135 рублей — прим. «Ленты.ру») и 8,30 за твой. Это слишком много, ты выпила огромную бутылку на первой же встрече, и я заплатил за нее. Пожалуйста, верни деньги. Я жду компенсации в 8,30 фунтов», — написал он.

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Девушка выложила скрин переписки с комментарием: «Интересно, он подаст на меня в суд?» Пост собрал десятки тысяч лайков и стал поводом для шуток. В комментариях парня назвали находчивым бизнесменом и спамером. «Говорит, как техническая поддержка в Индии», — пошутил один из пользователей, имея в виду нескладные грамматические конструкции в тексте сообщения. «Что ты вообще пила такое за 8,30?» — спрашивали некоторые. Но большинство волновал вопрос не дороговизны напитка девушки: «Важнее, что он такое пил за 1,75?!».

Недавно в сети активно обсуждался пост пользователя Tinder, который уличил девушку в желании бесплатно поужинать под видом свидания. Тогда парню удалось сбежать из ресторана, оставив спутницу наедине со счетом.

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