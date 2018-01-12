Парень нарвался на свидание с халявщицей и обыграл ее

В сети обратили внимание на пост пользователя Imgur с ником Minilogo37, который поделился историей провального свидания с девушкой из приложения для знакомств. Его сообщение стало вирусным и набрало более 23 тысяч лайков и 19,5 тысячи репостов, передает Daily Mail.

Minilogo37 познакомился с девушкой в Tinder и в течение нескольких дней вел с ней переписку. «Она показалась мне очень крутой, ну я и предложил встретиться. Она настояла на том, чтобы это был ужин в ресторане», — рассказал парень.

Однако, по его словам, свидание началось совсем не так, как он рассчитывал: девушка заявилась в ресторан в спортивных штанах и с ходу заказала еды почти на 100 долларов. «Она даже не смотрела на меня. Я несколько раз пытался начать разговор, но на каждый свой вопрос получал краткий и односложный ответ», — пожаловался он. Беседе девушка предпочла крабовые ноги, стейк и четыре бокала вина.

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Когда Minilogo37 понял, что его спутница уделяет гораздо больше внимания официанту, нежели ему, он извинился и вышел в туалет. «После уборной я вышел из заведения, сел в машину и уехал. Она писала мне несколько раз и обозвала раз 12», — объяснил он.

Молодой человек поинтересовался у пользователей Imgur, правильно ли он поступил, заставив девушку в одиночку расплачиваться по счету. В ответ пользователи сервиса похвалили парня, отметив, что он обыграл халявщицу в ее собственной игре.

«Ты справился с этим, чемпион», — поддержал его один из них. «Куча женщин использует Tinder, чтобы бесплатно поужинать», — отметил другой.

Тем не менее некоторым показалось, что, несмотря на потребительское поведение девушки, Minilogo37 стоило бы заплатить за себя.

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