Британец раскрыл подробности неудачного похода спутницы в туалет на свидании

Видео: This Morning / YouTube

Пользователь краудфандинговой платформы GoFundMe Лиам Смит (Liam Smyth), поделившийся историей о «самом отвратительном первом свидании», наглядно продемонстрировал попытки своей спутницы избавиться от застрявших в окне фекалий в эфире британской телепередачи This Morning. Ролик был опубликован на YouTube-канале программы.

На видео 23-летний Смит по просьбе ведущих показывает, как именно его спутница оказалась зажатой между двумя стеклопакетами. Для наглядности молодой человек использует модель оконной рамы. «Она занималась гимнастикой и думала, что у нее получится дотянуться до фекалий и вытащить их обратно», — поясняет британец.

В начале сентября Смит запустил сбор средств на замену окна, которое пришлось разбить спасателям, чтобы освободить застрявшую между рамами девушку. По словам молодого человека, причиной вылазки стала поломка унитаза, заставившая его спутницу обернуть фекалии бумагой и попытаться выкинуть содержимое в окно.

Выброшенный сверток попал в узкий промежуток между рамами, и девушке пришлось лезть за ним через форточку. Ей удалось достать фекалии и выбросить их обратно в унитаз, однако вылезти она не смогла. Девушка застряла головой вниз, а хозяину дома пришлось вызвать спасателей.