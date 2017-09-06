Интернет и СМИ
 

Неудачный поход в туалет на первом свидании завершился спасательной операцией

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Пользователь краудфандинговой платформы GoFundMe Лиам Смит (Liam Smyth) рассказал о курьезе, приключившемся с ним на первом свидании. Он познакомился с девушкой через Tinder и привел ее домой, не подозревая, что встреча закончится вылазкой за фекалиями.

Смит пишет, что провел «прекрасный вечер» с девушкой. Сначала они сходили в ресторан, а после этого отправились к нему. Дома они выпили вина и посмотрели документальный фильм о сайентологии, после чего спутница отправилась в туалет.

По возвращении она рассказала, что во время похода в туалет попала в неловкую ситуацию. Обнаружилось, что в унитазе сломался смыв. Девушка запаниковала и приняла решение обернуть содержимое бумагой и выкинуть его в окно.

Смит решил разрядить обстановку, предложив пойти в сад, отыскать сверток и выкинуть его, сделав вид, что ничего не произошло. Однако выяснилось, что «из-за дизайнерской причуды» выброшенный сверток попал в узкий промежуток, отделенный от улицы другим глухим окном.

Тогда молодой человек предложил разбить оба стеклопакета, но его партнерша предложила другой вариант: она пролезла через форточку, перегнулась и медленно опустилась вниз. Ей удалось достать сверток и выбросить его в унитаз, однако вылезти она не смогла. Девушка застряла головой вниз, а хозяину пришлось вызвать спасателей.

Замена окна обойдется молодому человеку в 300 фунтов (около 22 тысяч рублей). С помощью краудфандинговой платформы он рассчитывает собрать 200 фунтов. Если пользователи пришлют ему больше положенного, он обещает направить деньги на благотворительность.

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